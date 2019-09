Felix Viss on Toompealt kodulinna ilmunud ja otsustab teha Morna peal ühe tiiru, et vaadata teisi, aga mis peamine, näidata ennast ning tuletada rahvale meelde, kes on viimasel kolmel aastal lähikonna kõige mõjukam figuur. Selgub, et on ka neid, kes teda üldse ei tunne. Näiteks mesinikuhärra Jaak Pallo Armunud linnasekretär Oliver Sten saab teada, miks Merilin nii pikalt Vissi majas tööl tahab olla. Laine ja Kristjan on väga pahased, kui saavad teada, mida tähendab sõna "depressiivne". Seda nad nii jätta ei kavatse!