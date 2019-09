Usalda mind, ma olen arst

Tarmukate arstide tiim meditsiiniajakirjanik Michael Mosley juhtimisel on tagasi, et juhatada pooltõdede ja lausvalede segadikus teed tervislikuma elu poole. Esimeses osas on vaatluse all rasvapõletuse nipid, tõde spordijookidest, üks erakordne silmanägemise taastumine ja palju muud.