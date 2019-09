2019. aasta lind on öösorr, kellest teatakse üsna vähe. Okstega sulanduva pruunikirju kaitsevärvusega jääb ta metsas jalutajale märkamatuks. Kui õnne on, võib öösorri näha öisel ajal metsavahelisel kruusateel auto valgusvihus. Kristo Elias käis linnumeestega ööpimeduses väikesi öösorri poegi rõngastamas. Inimese kaasabil tekkinud poollooduslikud kooslused on kõige liigirikkamad paigad. Kui inimene enam ei sekku, hävitab võsa ja pilliroog kogu elurikkuse. Nii oleks juhtunud ka Puhtu rannaniitudega, kui 15 aastat tagasi Pärandkoosluste Kaitse Ühing poleks seda majandama hakanud. Suvistel talgutel võttis vikati kätte ka Sander Loite. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Simmo Saska, helirežissöör Leonid Bragin, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.