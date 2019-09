Prillitoos esitleb. Meistrite meistrid - Toomas Merila

Odavisketreener, 80-aastane Toomas Merila sõidab ikka veel 4-5 korda nädalas oma Palivere maakodust Audentese saali noori õpetama. Ta kasvatab ja treenib ka neid, kes ei tahagi meistriks saada. Naljaga pooleks ütleb ta, et treeneriamet on tema hobi. Ometi jõudis just Merila juhendamisel maailmameistriks osaviskaja Andrus Värnik. Suurepärase huumoriga ja täpsust armastav treener oskab oma töös olla nii õpetaja, sõbra kui ka isa eest. Odamees peab härrasmees olema, ütleb ta. Treener Toomas Merilat kiidavad ühteviisi nii Risto Mätas, Tanel Laanmäe, Liina Laasma kui ka meie praegune odaviske au ja uhkus Magnus Kirt. Autor Reet Linna, režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Piret Jürman, produtsent Ene-Maris Tali.