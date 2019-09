Täna ei üllata enam kedagi, et tellid maja ja mõne kuu pärast tuuakse see sinu krundile, pannakse mõne päevaga kokku nagu lego ning võidki sisse kolida. Vaatamegi, kuidas kerkib innovaatiline, keskkonnasäästlik rist-kiht-liim-puidust Plusseni plussenergiamaja ja kuidas valmivad elamud AKSO majakaubamajas. Uurime ka, kaugele on jõutud meie euroremondist päästetud puitmaja renoveerimisega. Autorid-toimetajad Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ene Maris Tali.