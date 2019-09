Tagatargemad

Tartu Rahvaülikoolis toimus tasuta kursus "Inglise keel 50+". Näeme, kuidas läheb esimene koolitund ja saame teada, mis motiveerib kuldses keskeas..

Tartu Rahvaülikoolis toimus tasuta kursus "Inglise keel 50+". Näeme, kuidas läheb esimene koolitund ja saame teada, mis motiveerib kuldses keskeas inimesi keeleõpingutega alustama. Küsime, kas ja mida noorusaja selja taha jätnud inimesed rahvaülikoolis õppida soovivad. Mööblitööstur Allar Toomik pärjati 2008. aastal Võrumaa aasta õppija tiitliga. Tunnustust ei toonud mitte koolilõpudiplom, vaid lõõtsamäng. Kuuleme pillimängu õppimise lugu ja mõistagi ka lõõtsamängu. Alustame uue järjelooga ja seda hoopis teistsugusel teemal. Otsustasime välja uurida, kas tänapäeval ja kodustes tingimustes on võimalik leiba küpsetada ning kui keeruline see on.