Uudishimu tippkeskus

Aina suurem osa igapäevaelu probleeme leiavad endale lahenduse nullide ja ühtede matemaatilise tantsu vahendusel. Arvutid on tulnud meie igapäevaellu, et jääda. Kogu arvutite süsteem tugineb praegugi kvantfüüsika seadustel, mille adumine on inimmõistusele tõsine väljakutse. Viimastel aastatel tehakse aga teaduskeskustes üle maailma tööd, et tuua kvantfüüsika arvutite maailma täiesti uuel moel. Kvantarvutid tõotavad maailma mitmeski mõttes paremaks muuta, kuid võivad samas seada ohtu ka meie e-riigi. Kui kaugel on meist kvanthüpe ja kas oleme selleks valmis? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.