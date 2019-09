Arstid on sunnitud valima, milliste patsientide aitamine on kõige tähtsam, sest osa opisaale on eelarvekärbete tõttu suletud. Marleena on õnnetu, sest Ilmari ei võta temaga ühendust ja Salla ei suuda oma kahjurõõmu varjata. Iiris saab ootamatu uudise.