Ongi jälle sügis. Vanemkonstaabel Priit Torim peab hakkama varsti oma suurt tulbikollektsiooni maha panema. Ursula ei ilmuta mingit huvi selle vastu ja ta on üldse tujukas. Nii kukubki välja, et süüa saab Priit sedapuhku pubis Tiina käest. Õnne tänaval jutustab Alma endalegi ootamatult pojapoeg Jaanusele sellest, millest ta alati vaikida eelistab. Uuevariku perenaine Annemai saab aga kirja Hollandist, mis ta sõnatuks teeb. Just siis satub talumaile Morna linnapea Uku Palm, justkui poolkogemata, nagu tal kombeks .