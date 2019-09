Metsapeatus

Contra (Margus Konnula) teeb metsapeatuse, et uurida, mida meie metsast teha annab.

Contra (Margus Konnula) teeb metsapeatuse, et uurida, mida meie metsast teha annab. Selgub, et Eesti puidust majad peavad suurepäraselt vastu Norra karmis kliimas. Arhitekt Mihkel Tüür armastab puitu. Suvila Muhus on näide uudse lahendusega kaasaegsest puitehitisest. Kuhugi ei ole kadunud ka traditsiooniline puidukasutus. Laastukatus on igati ajakohane, vastupidav ja kauni väljanägemisega. Autorid Kristjan Jung, Urmas Vaino ja Krista Taim. Režissöör Mihkel Ulk, operaator Magnus Suitso, helirežissöörid Jüri Vaher, Peeter Roos ja Jüri Sooäär, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.