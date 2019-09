Vaevalt 15 kilomeetri kaugusel Tallinnast asub Sõrve võimas metsamassiiv, kus hea õnne korral võib kohata peaaegu kõiki meie metsades elavaid loomi. Kiiresti vahelduv mosaiikne maastik tagab siinse liigirikkuse. Kogu see elurikkus ja toimiv ökosüsteem vajab riiklikku kaitset. Teejuhtideks loodaval Sõrve looduskaitsealal on kaks kohalikku loodusemeest - Val Rajasaar ja Uudo Timm. Saame tuttavaks "Osooni" autor-operaatori Hannes Rohtmaga, kes on pilti saanud haruldasi kaadreid meie putukamaailmast - seekord on peategelaseks sireämblik. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Simmo Saska, Hannes Rohtma, heli Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.