Jõuame Masai Marasse. Veise kaela tuiksoonest võetud veri segatuna piimaga on see rituaalne jook, mis meile esimese asjana tervituseks ulatatakse. Kui masai mees tuleb teisele külla, nõuab komme, et peremees pakub külalisele oma voodit ja naine otsustab, kas veedab öö koos külalise või oma mehega. Masaidel käisid külas Peeter Vähi ja Tiina Jokinen.