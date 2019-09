Eesti lood

Arlin on just lõpetamas Räpina aianduskooli ja väga tahtmist täis luua omaenda väikeettevõte ning seda justnimelt maal. Teda inspireerib aiandus...

Arlin on just lõpetamas Räpina aianduskooli ja väga tahtmist täis luua omaenda väikeettevõte ning seda justnimelt maal. Teda inspireerib aiandus, keraamika, mesilased, maasikad, lambad ja veel tuhat asja, kuid ta ei tea, millest oleks kõige õigem kinni haarata, sest praktilised kogemused puuduvad. Pealegi nõuab ettevõtlusega alustamine rahasüsti. Iga kord kooli õppesessioonilt naastes räägib ta imelugusid, kuidas keegi tema kursusekaaslastest on saanud jälle mõne põneva eurotoetuse. Veel enam, nii mõnigi koolikaaslane on aianduskooli läinud tagamõttega, et kvalifitseeruda mõne sellise toetuse, näiteks noortaluniku toetuse saamiseks. Arlin ei taha enam pelgalt kõrvaltvaataja rolli jääda, vaid otsustab pöörduda ekspertide poole, et oma unistused teoks teha. Tal on väike maalapp, mis seisab praegu kasutult ja ta on otsustanud küsida sellele kõikvõimalikke toetusi väikeettevõtluse arendamiseks. Me asume seda teekonda jälgima ja näeme järgnevat tema subjektiivse pilgu läbi. Filmi peategelaseks ongi Arlin ja teejuhtideks selles eurotaotluste maailmas pole mitte ainult professionaalsed projektinõustajad, vaid ka edukaimad rahataotlejad nii Harju- kui ka Põlvamaalt. Film kujutab endast rännakut eurobürokraatia hämarasse ja mõnikord ka absurdsesse maailma, mille käigus portreteerime selles vallas tegutsevaid inimesi. Režissöör Ken Saan. Tootja Alpimaja OÜ.