Catherine leiab laguneva surnukeha, selgub, et see on Lynn Dewhurst, Tommy Lee Royce'i ema. Kuna Lynn oli püüdnud suhelda Ryaniga ja Catherine oli teda ähvardanud, on viimane nüüd uurimise all.