Prillitoos. Meistrite meistrid - Mihkel Leppik

87-aastane sõudetreener Mihkel Leppik on seda ametit südamega pidanud juba 49 aastat. Niipea, kui jää Pärnu jõelt läks, oli ta oma poiste ja paadiga jõel, kuni uus jää tuli. Kunagise sõudjana noppis ta hulga meistritiitleid ja teadis täpselt, kuidas voolida sportlast nii, et ta tõesti tippu jõuaks. Oma esimeseks õpetajaks võivad Mihkel Leppikut pidada Jüri Jaanson, Tiit Helm, Andrei Jämsä, Tõnu Endrekson, Roman Lutotškin ja paljud teised sõudjad. Kõigist ei saa tippspotlasi, nii on Mihkel Leppikult treeneriameti üle võtnud tema õpilane Elar Jaakson. Oma kunagist treenerit iseloomustavad värvikate lugudega tema õpilased, tänased meistrid. Autor Reet Linna, režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Piret Jürman, produtsent Ene-Maris Tali.