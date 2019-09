Parima naisnäitleja Oscari ja Kuldgloobuse pälvinud põnevusdraama, milles advokaadist üksikema seab kahtluse alla California suurfirma tegevuse.

Parima naisnäitleja Oscari ja Kuldgloobuse pälvinud põnevusdraama, milles advokaadist üksikema seab kahtluse alla California suurfirma seadusliku tegevuse. Üksinda kolme last kasvatav advokaat Erin (Julia Roberts) hakkab iseseisvalt uurima ühe väikeasula elanike tervisehädade põhjuseid. Naine avastab, et sümptomaatilised häired võivad olla põhjustatud mõjuvõimsa energiakompanii poolt, mis teadlikult on aastaid kohalikku põhjavett reostanud. Nüüd peab Erin veenma külaelanikke, et koos nendega astuda suurfirma vastu armutusse kohtulahingusse. Film põhineb tõsielusündmustel. “Erin Brockovich” oli 2000. aasta üks suurimaid kassamagneteid ja tõi Hollywoodi superstaarile Julia Robertsile (“Pretty Woman”) karjääri esimese ning seni ka ainukese Oscari. Filmi on lavastanud Oscari-võitja Steven Soderbergh (“Narkoäri”, “Super Mike”).