Ma pole turist, ma elan siin

Peeter Urbla esitab oma filmis küsimuse, mida küsivad nüüd juba paljud eestlased: kui koduselt me tunneme ennast oma põliskodumaal? Režissöör võrdleb filmis ja selle kohta antud intervjuudes Tallinna „Lendava Hollandlase“ laevaga, mis kodusadamata seilab maailmameredel. Lisaks Kuldar Singi filmimuusikale kõlab filmis ka Richard Wagneri „Lendav Hollandlane“. Filmil on kaks peategelast, üks neist kodutu intellektuaal ja boheemlane Feliks Kramvolt (Lembit Ulfsak), kes teenib oma kasinat elatist kütjana - tüüpiline vabamõtleja Eesti NSV 1970.-1980. aastatest. Teine on aga Mart Kangur (Madis Kalmet), kes surfab ligineva kapitalismitormi esimestel lainetel, ajades äri ja teenides vaheltkasu korterivahetustehingutega. Nüüd aga koidab uus algus ja uus aeg.