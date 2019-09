Igas linnas ja alevis leidub möödunud sajandist pärit puumaju, millest euroremont on üle käinud. Nüüd, põhjalikku renoveerimist alustades võib omanikku ja ehitusmehi oodata ees ebameeldiv üllatus – on ime, et põrand üldse all ja seinad püsti seisavad. Mida ette võtta ja kuidas vigu parandada? Ühe sellise maja lugu jälgime läbi mitme saate. Räägime veel põrandate renoveerimisest ja ka kaasaegsetest põrandamaterjalidest. Autorid-toimetajad on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ene Maris Tali.