Maahommik esitleb. Oma saar. Piirissaare

Vanausulised, samovar ja sibulad - need on Lämmijärves suurima saare, Piirissaare lahutamatu osa. Ent kui kauaks? Kunagi elas Piirissaarel üle 2000 inimese, nüüd on neid talvekuudel saarel alla kolmekümne. Mis saab sibulakasvatusest ja samovaris tee keetmisest? Kes aitab saareelanikke kui on vaja kiirabi või tuletõrjet? Kes on koletu saagihävitaja medvedka ja kuidas on seotud saareelanike kestma jäämine ning kick box? Toimetaja Mirjam Mõttus, režissöör Mati Kark, operaator Heini Heinlaid, heli Lauri Kulpsoo, produtsent Kadi Priske.