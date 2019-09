Tagatargemad

Teeme tutvust Kaiu hooldekodus ööhooldajana töötava Ingrid Saviga, kes pälvis aasta õppija tiitli. Teadmisi omandama läkski ta selleks...

Teeme tutvust Kaiu hooldekodus ööhooldajana töötava Ingrid Saviga, kes pälvis aasta õppija tiitli. Teadmisi omandama läkski ta selleks, et oma tööd võimalikult hästi teha ja ka ise osata vana olla. Ingridile meeldib töötada inimestega, ta tahab olla kasulik ja tunda rõõmu igast hetkest. "Astun kindlalt oma rada ja saan hakkama iga muutusega, mida elu mulle pakub", on naine veendunud. AS Selver korraldab oma 3000 töötajale pidevalt koolitusi. Miks firma seda teeb? Kas kursustel õpitu mõjutab Liisi ja Erkini elustiili? Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Olga Käo, toimetaja Marika Kaasik.