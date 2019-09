Osa: 3, Hooaeg: 1, 2008 Sõda on sõda 20.09 kell 12:10

Sõja argipäev on meie kangelasi muutnud. Selgub, et rindel pole midagi romantilist. Sama on ka laatsaretis - Adele ja Maret saavad sõda tundma...