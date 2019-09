Uudishimu tippkeskus

Terviseküsimused puudutavad meid igaüht ja pikale eale loodame me kõik. Aga kuidas meie terviseuskumused nii erinevad saavad olla?

Tervis – see on miski, mis meid kõiki puudutab. Ega ilmaasjata soovita sünnipäeva puhul head tervist, sest kui pole tervist, pole ka suure tõenäosusega pikka iga. Kuigi tervis on isiklik teema, siis ometi ajab see inimesi omavahel vaidlema. Üks usub üht, teine teist ja ongi tüli majas. Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.