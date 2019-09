Uuevariku talu õues peetakse Are poja sünnipäeva ja kohal on nii väikseid kui ka suuri külalisi. Välja ilmub ka Jaanus, kes end teiste eest varjab.

Uuevariku talu õues peetakse Are poja sünnipäeva ja kohal on nii väikseid kui ka suuri külalisi. Välja ilmub ka Jaanus, kes end teiste eest varjab. Siiski märkab Jaanust Allan, kes poega korrale kutsub. Jane ja Merilin saavad üle hulga aja jälle jutule. Tundub, et Oliver-Sten on Merilinist ikka tõsiselt sisse võetud.