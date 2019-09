Georg ja Evelin tulevad Mornasse oma uut kinnisvara üle vaatama. Seda uudist kuuldes läheb Laine nii uhkeks, et kisub Almaga tüli üles.

Georg ja Evelin tulevad Mornasse oma uut kinnisvara üle vaatama. Seda uudist kuuldes läheb Laine nii uhkeks, et kisub Almaga tüli üles. Nähes aga trööstitut tehasehoonet, mõistab Laine oma olukorda ja püüab Almaga lepitust otsida. Samal ajal aga istub Georg Are juures ja nõuab selgitust, miks ta ei võinud teada, et Martin on tema poeg. Allan ja Mare tulevad järsku tõdemusele, et suvel ei ole neil kummalgi aega vibutalus olla ega kliente teenindada.