Johanna leiab haigla eest hüljatud lapse. Marleena on lapsest lummatud, kuid personal on kohustatud teatama politseisse ja lastekaitsele. Marjutit tabab pressikonverentsi andes raske tervisehäire. Johanna ja Toni lahutavad ning Johanna tahab panustada suhtesse Maxiga, kuid on Iirise peale armukade.