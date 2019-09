Et Jaanusele muljet avaldada, käib Jane juuksuris ja lööb end üles. Jaanuse meelest aga sobib Jane välimus karnevalile, millele järgneb...

Et Jaanusele muljet avaldada, käib Jane juuksuris ja lööb end üles. Jaanuse meelest aga sobib Jane välimus karnevalile, millele järgneb suuremat sorti skandaal. Ursula ja Torim on end Palmide korteris mõnusalt sisse seadnud, kuigi Ursulal on ikka veel kahtlusi kooselu võimalikkuse kohta. Allanil läheb uues töökohas hästi ja tema enesehinnang on tunduvalt tõusnud. Kohtudes Pinuse baaris Georgiga, ütleb ta tollele oma arvamuse otse välja ja loobub isegi Georgi pakutavast palgast.