Susan loeb salaja Janey päevikut ja saab teada, et tütre arvates ei usalda ema teda. Tundes süümepiinu, sest on tütre järele nuhkinud, ja tõestamaks, et ta usaldab Janeyt, otsustab Susan, et tema ning Ben lahkuvad kodunt ja lähevad Oxfordi, kui Janey tahab kodus koos sõpradega pidu pidada.