Merilin kutsutakse Morna linnavalitsusse, kuna Vissi valduste dokumentides on ilmnenud teatud segadus. Esimesel hetkel ei taha Oliver-Sten ega...

Merilin kutsutakse Morna linnavalitsusse, kuna Vissi valduste dokumentides on ilmnenud teatud segadus. Esimesel hetkel ei taha Oliver-Sten ega Merilin teineteist tõsiselt võtta, kuid jää sulab peagi. Evelin saab teada, et just nemad on võitnud konkursi Margna endise tehase hoone õiguste peale ja läheb Georgile oma uutest ideedest rääkima. Mehel on aga mõtted mujal, nimelt ootab teda ees kohtumine endise kursavennaga, kes peaks andma talle DNA analüüsi vastused. Ahven on muutunud oma poja suhtes juba paranoiliseks.