Mida kujutab endast depressioon, milles see väljendub ja kuidas seda ennetada?

Kui teie maailmast kaovad värvid ja rõõm, siis on tõenäoline, et olete silmitsi depressiooniga. Mida kujutab endast depressioon, milles see väljendub ja kuidas seda ennetada? Saatejuht Piret Eero, režissöör Aile Ellmann, toimetaja Piret Suurväli.