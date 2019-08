Henrik ja Astrid püüavad uuesti harjuda isa ning tütre eluga. Sagal õnnestub teha läbimurre, mõrvar paljastatakse ja vahistatakse dramaatiliste sündmuste käigus. Ta tunnistab koguni üles kuus mõrva/kättemaksu. Tundub, et juhtum on lahendatud, kuid siis avastab Saga midagi, mis ei klapi. Ta läheb tagasi Rootsi vanglasse ja räägib tüdrukuga, kes oleks ta äärepealt ära tapnud. Siin tärkab temas hirmus kahtlus - on veel üks mõrvar... ja veel üks inimene, kellest peab saama ohver!