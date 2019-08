Tommy ema on vahi alla võetud, kuid ta keeldub koostööst. Kui kaua saab politsei teda kinni pidada, kui ei leita tõendeid tema vastu? Niels Thormod on palganud eradetektiivi lootuses, et see suudab rohkem välja uurida kui politsei. Nüüd on eradetektiiv kadunud... Lillianilt nõutakse juhtumi kiiret lahendamist. Näib, et keegi politseimajast lekitab uurimisega seotud teavet ja Lillianil on omad kahtlused. Saga kutsutakse Rootsi, kus üks noor mees tahab üles tunnistada oma isa tapmist. Saga mõistab, et poisi lugu on seotud Henriku perekonna minevikuga.