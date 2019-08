Prillitoos esitleb. Meistrite meistrid - Tõnu Pääsuke

Inimese hing peab tippu tahtma, on öelnud elutöö preemia vääriliseks tunnistatud laskesuusamise treener Tõnu Pääsuke. Just tema käe all kasvas kunagi seitsmekordseks maailmameistriks Kaija Parve. Laskesuusatamine on praegu tõusuteel ja päris kindlasti on siin mängus ka Tõnu ning Aita Pääsukese jäägitu pühendumine ja oskus noori treenida. Eveli Saue, Even Tudeberg, Tuuli Toomingas, Merili Peilmann, Kauri Kõiv jt on läbi teinud nn Pääsukeste kooli. Millist hinda on pidanud treener selle eest maksma ja miks meister Pääsuke ikka veel, naeratus näol, oma tööd edasi teeb? Treeneri mõtisklustele lisaks ajame juttu ka Kaija Parve, Even Tudebergi, Tuuli Toominga ja Aita Pääsukesega. Autor Reet Linna, režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Piret Jürman, produtsent Ene-Maris Tali.