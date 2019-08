Muhu: ätsed ja roosid

Suvel on Muhu saar kui läbisõiduhoov. Aga see Muhu, mis ei jää suure tee äärde, on veidi suletud ja salapärane. Triinu valmistub tütre koolisaatmiseks ja ootab sel palaval suvel oma teist last. Muhu memm Olga otsib aga võimalust, et hoolimata kõrgest east olla alati aktiivne ja rõõmus. Kui naised kokku saavad, on õhk täis ülemeelikut naeru, teravat huumorit ja laulu. Igapäevaste tegemiste kõrval valmivad justkui pingutuseta värvilised lilltikandid, erkkollane seelikukangas ja litritega pätid. Muhulaste edevad rahvariided peegeldavad nende kohati mustlaslikku temperamenti. Läbi kahe põlvkonna naiste suviste sündmuste otsib film muhu naise arhetüüpi ja avab kohalikku kultuuripärandit selle tänases päevas. Režissöör ja produtsent Kadriann Kibus, operaator Sergei Kibus. Tootja Sabat Film.