Ka majadel on elukaar. Ühel hetkel aga peame langetama otsuse, kas mõistlik on vana lammutada või üritada remontida ja renoveerida. Enamasti alustatakse renoveerimist fassaadi soojustamisest. Millist materjali valida ja kuidas ikkagi soojustada nii, et sellest oleks ka maksimaalselt kasu? Autorid-toimetajad on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ene Maris Tali.