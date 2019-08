Allan kutsutakse Tartusse töövestlusele ja tagasi tulles on tal uus töökoht olemas. Mare katab hea uudise puhul piduliku laua ja võtab...

