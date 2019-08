Kui Susan teatab Benile, et ta on äkki rase, vastab viimane: "Ainult mitte säärast, nagu meil juba on!" Ben ärritab üht oma rasedat patsienti, mainides, kui kohutavad on lapsed, eriti aga teismelised. Beni rõõmuks ei ole Susan rase. Nick rõõmustab Beni, nimetades teda halvaks isaks.