Uudishimu tippkeskus

Milline on meie tuleviku ühiskond ja kuidas areneb selles edasi inimese ja tehnoloogia suhe? Ja kui kaugel see areng praeguseks üldse on?

Tehnoloogia peadpööritavalt kiire areng näib paljudele tohutu võimalusena maailma paremaks muuta, teised aga kardavad, et robotid võtavad ära nende töö ja elu muutub sootuks kõledaks ning masinlikuks. Aga kui lähedaseks inimene ja robot ikkagi saada võivad? Kui kaugeel on see areng jõudnud praeguseks? Mis võib tegelikult juhtuda meie niigi hapra ühiskonnaga? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.