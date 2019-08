Haigla arvutisüsteem on rivist väljas ja töötajad peavad kasutama vanaaegseid patsiendikaarte. Marleena kolib Ilmari ja laste juurde. Johanna ütleb Tonile, et tahab lõplikult lahku minna. Paul tuleb haiglasse ja teeskleb haiget, et pääseks Iirisega rääkima, aga analüüside tulemused teevad Pauli lõbule lõpu.