Georg otsustab välja uurida, kas ka Rokko on tema laps. Oma büroos kohtub ta Karineemega, kelle kummaline jutt paneb Georgi päris imestama.

Georg otsustab välja uurida, kas ka Rokko on tema laps. Oma büroos kohtub ta Karineemega, kelle kummaline jutt paneb Georgi päris imestama. Linnavahel kohtuvad Morna kolm kaunist naist: Are, Merilin ja Mare. Are arvab, et Merilin peaks linnast lahkuma.