Osa: 1, Hooaeg: 2, 2002 (My Family) 12.09 kell 16:25

Susan otsustab anda Nickile tööd giidina. Esialgu laabub tal kõik päris kenasti, kuid, nagu ikka Nicki puhul, pöörduvad asjad lõpuks päris pööraseks. Ben leiab, et Janey õppeedukus on langenud, kuna tal on liiga palju kavalere.