Maie saab kirja teel teada, et talle on pärandatud "tehas maastikuga". Kohe hakkab ta tegema ettevalmistusi tulevaseks miljonäri-eluks. Esimene samm on teha endast üüratult suur portree. Notari juurde jõudes avastavad Maie ja Valdur, et päranduseks saadi hoopis maal, millel on tehas koos maastikuga.