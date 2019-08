Marleena võõrutusravi on läbi saanud ja ta naaseb tööle. Tema auks korraldatud tervituspeol teatavad Johanna ja Max, et nad on paar. Kõik peale Holopaineni, kelle sotsiaalsed oskused jätavad soovida, naudivad koosolemist. Lenita läheb Villega kohtama, kuid muretseb tema ja Ville suure vanusevahe pärast.