Allanil on kõrini Mare pidevast näägutamisest ja ta otsustab Jaagu juurde sõita, et teada saada, miks õmblusvabriku projektist midagi kuulda ei ole. Jaagul on külas Pille ja kahepeale räägitakse Allanile kogu tõde. Are juurde satuvad ühel ajal nii Henry kui ka Ahven. Almale ei jää see loomulikult märkamata.