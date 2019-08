Tuleb tuttav ette

Uudishimu on inimlik nõrkus, millest tekib vahel palju tulu. Mõtled mõnikord mõne vana pildi või heli peale, mis tuleb kangesti tuttav ette, aga mitte ei meenu, kus seda nägid või kuulsid. Saates minnakse aastasse 1967, mil valmis telefilm "Must habe tahab teada". Juba ainuüksi tegijate nimed on vägevad - Hardi Tiidus, Valdo Pant, Mati Põldre, Voldemar Panso jpt. Reet Linna viib teid selle videolindi sisse, et teada saada, miks ja kuidas sündis mustvalge telefilm. Avastamisrõõmu ja üllatusi jagub nii tegijaile kui ka televaatajaile. Režii Maire Radsin ja Katrin Tõnts, saatejuht Reet Linna, produtsent Piret Suurväli.