Arvo Pärt - isegi kui ma kõik kaotan

"Isegi kui ma kõik kaotan…," on Arvo Pärt oma töövihikusse kirjutanud. Nendesse noodivihikutesse on ta kõrvuti tööga üles märkinud oma mõtisklusi, kurvastusi, rõõme, leide, avastusi, muresid, üleelamisi – kõike seda, mida võib nimetada kunstniku siseeluks. Sääraseid vihikuid on paljude aastate jooksul kogunenud sadu. Filmis tõlgitseb Arvo Pärt koos Immo Mihkelsoniga neid märkmeid lahti. See on kütkestav ja huvitav tegevus. Igal leheküljel leidub mõni rõõmus või kurb ootamatus. Esineb midagi arusaamatut, kuid esineb ka õpetlikku. Igast üleskirjutusest saab ajend mõtisklusteks, meenutusteks, avastusteks. Filmi autor Dorian Supin.