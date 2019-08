Gaucke näitab Falkile Hansu toimikut. Hans on Stasi käsul tapnud Lääne-Berliinis mehe. Sündmuse ainus tunnistaja on Dunja Hausmann.

Gaucke näitab Falkile Hansu toimikut. Hans on Stasi käsul tapnud Lääne-Berliinis mehe, mille ainus tunnistaja on Dunja Hausmann. Roman satub neonatside kampa. Vera on valimiskaotusest nördinud ja võtab vastu töökoha, mida talle erastamisagentuuris pakuti. Kui selgub, millises hotellis Lisa peatub, sõidavad Martin ja Katja viivitamatult Milanosse.