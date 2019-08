Iiris paneb imeks Jarkko töölt puudumist, mis saab ootamatu selgituse. Marleena on endiselt ravil ja tunnistab, et ta ei ole veel uimastisõltuvusest vabanenud. Haiglasse tuuakse vanaproua Helmi, kes lõbustab kogu personali oma lobeda suhtlemise ja hea huumoriga, pime Aleksi on aga jäänud hiljuti ilma oma juhtkoerast. Lenita üritab Johannese surma põhjust välja uurida.