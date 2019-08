Lõpuks ometi on Mare ringiga tagasi seal, kust kunagi ammu alustas. Linna raamatukogus külastab teda vennanaine Annemai.

Lõpuks ometi on Mare ringiga tagasi seal, kust kunagi ammu alustas. Linna raamatukogus külastab teda vennanaine Annemai. Jutust selgub, et Richard ei anna Hollandist, kuhu ta juustutootjana ennast täiendama sõitis, juba mõnda aega elumärki. Georg külastab Mornat ühel põhjusel, aga leiab peagi teisegi. Ammu pole ta üle Are ukse astunud. Nüüd tahab ta teada saada, kelle poeg siis väike Martin tegelikult on. Felix Viss aga laskub korraks suure poliitika kõrgustest alla ja arutab oma kojamehe Kristjaniga, kui raske on nende põlvkonnal ennast õigesti positsioneerida.