Loodusepäev Osooniga

Eestlastel on üks ilus komme - nad armastavad suuri puid vaadata ja neid kuulata. Kirjanik Valdur Mikita võrdleb seda kunstinäituse külastamisega. Kui tahame midagi väga armast ja isiklikku mäletada, siis me istutame puu. Mikita arvates võiks igal inimesel olla oma hingepuu. Side puuga aitab mõtteid korrastada ja saada paremaks. Kahjuks hakkavad Eesti maastikust ära kaduma suured puud, see võikski olla üks põhjus oma puu istutamiseks. Nii mäletavad lapselapsed meid ka saja aasta pärast.