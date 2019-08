Väga erinevate maailmavaadetega Eesti inimesed purjetavad nädalaid tormisel Vahemerel. Meie ilusa purjeka madrusteks on venelane Oleg, rahvusradikaal Knut-Thor, feminist Sanna, moslem Sten, geimees Joosep ja ajaloohuviline Mati. Kõik nad on sunnitud elama väikesel pinnal ja paradoksaalsel kombel tegema ka koostööd - tõmbama ühte köit. Seda ikka selleks, et jõuaksime järgmisesse sadamasse ja ei hukkuks tormisel merel. Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.